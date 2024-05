Gibt es in Österreich zu viele Feiertage?

PRO

Jedes Jahr können wir im Kalender 13 Feiertage sehen. Die Mehrheit davon ist christlichen Ursprungs, zum Beispiel Christi Himmelfahrt am kommenden Donnerstag, oder Fronleichnam und Mariä Empfängnis. An diesen Festen gibt es wenig zu rütteln. Aber die Geschäfte haben zu und die Kirchen sind leer. Die große spirituelle Erleuchtung findet an diesen Feiertagen schon lange nicht mehr statt.

Wie hier schon einmal beschrieben, ist es Zeit für eine andere Lösung. Denn in einem Land mit immer mehr konfessionslosen oder andersgläubigen Menschen wirkt die Zahl christlicher Feiertage aus der Zeit gefallen. Man sollte einen Teil von ihnen in gesetzliche Urlaubstage umwandeln. Zusätzlich zum Mindesturlaubsanspruch je nach Kollektivvertrag. Niemand würde also etwas verlieren. Im Gegenteil. Eine solche Lösung würde noch mehr individuelle Urlaubsgestaltung ermöglichen. Wer seinen Glauben an den religiösen Festen zelebrieren will, kann dies dann trotzdem tun – unter Inanspruchnahme eines Urlaubstages.

Und wenn umgekehrt Handel und Produktion pro Jahr z. B. fünf Tage länger laufen könnten: Ist das schlecht? Der Widerstand christlicher Glaubensvertreter ist verständlich. Aber dass Arbeiterkammer und Gewerkschaft dagegen sind, ist auf den zweiten Blick seltsam, vor allem aus ideologischen Gründen. Die derzeitige Regelung der meisten christlichen Feiertage wurde im Konkordat mit dem Vatikan im Jahr 1933 festgelegt. Damals regierte hierzulande ein gewisser Engelbert Dollfuß.

Wolfgang Unterhuber ist Print-Chef