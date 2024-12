Streitfrage: Soll es weiterhin Miss-Wahlen geben?

Zur Veranschaulichung eine Auswahl an „Missen“ aus der jüngeren Vergangenheit: In Deutschland siegte eine gebürtige Iranerin, die sich für Frauenrechte in ihrem Geburtsland einsetzt; bei der Wahl zur Miss Universe nahm eine 80-jährige Koreanerin teil; in Frankreich gewann eine Mathematikstudentin mit kurzen Haaren. Eine Premiere, die für viel Aufregung sorgte.

Was sie eint? Eine offene Ausstrahlung, inspirierende Lebensgeschichten sowie optische Merkmale, die sich von der Schönheitsnorm abheben. Dass das nicht jedem gefällt, liegt auf der Hand. Die einen fürchten fortschreitenden „Wokismus“, andere halten die neue Vielfalt für PR-wirksame Augenauswischerei. Die Abschaffung des „Bikini-Walks“ wird vielerorts als neue Prüderie gewertet. Es bleibt also kompliziert.

Man könnte Miss- (und im Übrigen auch Mister-) Wahlen aber ebenso als Chance begreifen, den gängigen, oft toxischen Attraktivitätsbegriff neu zu interpretieren. Gerade in Zeiten omnipräsenter Instagram-Models mit Botox-Einheitslook braucht es eine Bühne für erfrischende neue Vorbilder. Wie der Organisator der Miss-Germany-Wahl erklärte: „Es geht nicht um 90-60-90 – sondern um Frauen, die was zu sagen haben.“