Jürgen Klopp und Red Bull - Passt das zusammen?

PRO:

Ich bin ein Fußball-Realist. Fußball ist heute vor allem ein Geschäft. Und diese Woche hat der Getränkekonzern Red Bull ein gutes Geschäft gemacht. Das Familienunternehmen mit thailändischen und österreichischen Eigentümern hat für seine weltweit neun Fußballklubs den deutschen Star-Trainer Jürgen Klopp als eine Art Generalstratege engagiert.

Bei vielen Fußball-Fans hat ihm das in den (un-)sozialen Medien viel Kritik eingebracht. Die Red Bull-Klubs kommen bei vielen Fans nämlich nicht gut an. Sie gelten als „Projekte ohne Fußball-Seele“. Außerdem könne der Konzern auf Unmengen Geld zurückgreifen, das nicht mit Fußball erwirtschaftet werde. Klopp habe sich kaufen lassen, lautet die Kritik. Sogar von „Verrat“ ist die Rede. Vor allem bei den Fans seiner beiden ehemaligen Meister-Klubs Borussia Dortmund und Liverpool kommt der Move von Klopp nicht gut an. Das ist scheinheilig. So hat Dortmund heuer einen ganz besonderen Sponsor gewonnen: Den börsenotierten Waffenkonzern Rheinmetall. Das wäre vielleicht eher ein Thema, womit sich die Fußball-Romantiker auseinandersetzen könnten. Übrigens: Dortmund notiert auch an der Börse. Schon unter Klopps Zeiten war das so. Der FC Liverpool notiert zwar nicht an der Börse, doch hinter dem Klub steht der US-amerikanische Investmentprofi John William Henry. Fußball ist eben ein Geschäft.

Deshalb kann man Red Bull und Klopp nur gratulieren. Red Bull hat den Fußball weiter entwickelt – so wie Klopp. Nun kommt zusammen, was zusammenpasst.

Wolfgang Unterhuber, KURIER-Themenchef