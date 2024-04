Braucht es eine Leerstandsabgabe?

PRO

Wohnen ist ein Grundrecht und sollte für alle leistbar bleiben. Wer Immobilien bewusst leer stehen lässt, um auf höhere Preise zu spekulieren, entzieht Wohnraum und trägt mit Schuld, dass die Mieten steigen. Uniforme Geister-Chalets verbauen wertvolle Grünflächen am Land und verursachen Kosten, die die Allgemeinheit zu tragen hat (Wasser, Müllabfuhr). Mit einer Leerstands- oder Zweitwohnsitzabgabe Spekulation und unnötigen Flächenfraß einzudämmen, ist daher eine wichtige und richtige Maßnahme.

So gut die Abgabe argumentierbar ist, so schwer ist sie umzusetzen. Der gesetzliche Rahmen ist nur ein erster Schritt, in der Praxis stellen sich viele Fragen: Was ist ein Leerstand überhaupt? Wer ermittelt ihn? Und wie hoch soll der Obolus sein?

Was für den Immo-Großinvestor finanziell ein Klacks ist, wird für den kleinen Privatvermieter am Land zur Herausforderung. Hier wird es Ausnahmen geben müssen. Die Ausgestaltung der Abgabe den Ländern und Gemeinden zu überlassen, ist daher richtig. Dass sie funktionieren kann, zeigen Beispiele aus Ländern wie Frankreich. Dort gibt es sie schon seit 1999. In Städten und Gemeinden, wo sie eingeführt wurde, ging der Leerstand laut einer Studie deutlich zurück und die meisten Wohnungen kamen auf den Markt. Auch wenn die Leerstandsabgabe nicht alle Probleme am Wohnungsmarkt lösen wird: Sie bringt Einnahmen für Städte und Kommunen. Diese könnten mit dem Geld die Althaussanierung fördern.

Anita Staudacher ist stv. Ressortleiterin in der Wirtschaftsredaktion