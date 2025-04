Ist es sinnvoll, die ORF-Gehälter zu veröffentlichen?

PRO

Ja, aber nicht kommentarlos. Nicht ohne Namen, Funktion und Summen in einen Kontext und eine Relation zu setzen.

In Relation zu anderen staatlichen heimischen Unternehmen, zu öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten anderer Länder und bitte nicht, ohne seitens des ORF zu erklären, warum die Gehälter veröffentlicht werden.

Genau das passiert aber, seit die GIS-Gebühr ORF-Beitrag heißt und jeder Haushalt monatlich 15,30 Euro zu zahlen hat.

Der Transparenzbericht bringt Schlagzeilen und eine, wenn auch bereits im zweiten Jahr kurze, aber reflexartige Neiddebatte mit sich, die vermeidbar wäre, würde man die Transparenz wörtlich nehmen.

Würde, denn in der Praxis überlässt der ORF die Deutungshoheit anderen, statt das kommunikative Heft selbst in die Hand zu nehmen. Und damit von der Veröffentlichungspflicht im besten Fall zu profitieren – mit gutem Beispiel voranzugehen. Weil man über Geld nicht nur sprechen kann, sondern soll, um eine Leistungs- statt Neiddebatte zu führen. Indem man erklärt, was ein „Hauptabteilungsleiter“ oder „Stabsstellenleiter“ macht. Indem man darlegt, welche Verantwortung oder Haftung mit der Position X oder Y verbunden ist. Und indem man ausführt, wie es zu der wie willkürlich wirkenden Grenze von 170.000 Euro Bruttojahreseinkommen gekommen ist, exemplarisch anführt, wie Top-Gehälter jenseits dieser Grenze zustande gekommen sind und zeigt, was der ORF in Summe leistet. 2026 gibt es die Chance dazu, heuer hat man sie verstreichen lassen.

Johanna Hager leitet das Innenpolitik-Ressort.