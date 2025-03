Spitzengehälter am Küniglberg: ORF III-Chefs überholen Direktoren

Bei der Erstveröffentlichung im Vorjahr kam es sogar zu Morddrohungen. Heute, Montag, übermittelt der ORF seinen jährlichen „Transparenz-Bericht“ an den nun zuständigen Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ). Als einziges vom Rechnungshof geprüftes Unternehmen in Österreich muss er namentlich Mitarbeiter melden, die über 170.000 Euro im Jahr inklusive Sonderzahlungen verdienen.

Das Gagen-Ranking, das dem KURIER vorliegt, führt wie 2023 „Ö3 Wecker“-Legende Robert Kratky mit knapp 473.000 Jahresbrutto (plus 29.000) an. Dahinter folgt Pius Strobl (452.000, plus 26.000), der das 300-Millionen-Standortprojekt am Küniglberg bislang im Zeit- und Budgetplan gehalten hat. Bei beiden laufen 2026 die noch vom vormaligen ORF-Chef Alexander Wrabetz geschlossenen Verträge aus. Kratky hat schon angekündigt, dass er dann den Platz hinter dem Mikro des „Ö3 Wecker“ räumen wird. Erst auf Rang 3 findet sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit 427.000 Euro und damit mit der gleichen Gage wie seit Anfang seiner Amtszeit im Jahr 2022.