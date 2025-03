ORF muss sparen: 350 Mitarbeiter - auch Top-Verdiener - sollen gehen

In letzter Minute hat die Koalition für diesen Zeitrahmen dem ORF mit der Limitierung der Beitragseinnahmen auf 710 Millionen auch noch den Zugriff aufs gesetzlich vorgesehene Sperrkonto blockiert. Dort liegen nicht verbrauchte Beitragsmillionen zweckgebunden für den öffentlich-rechtlichen Auftrag, und das bringt dem ORF Flexibilität bei z. B. Programminvestitionen. Bis jetzt. Dieser Schritt der Politik bringt Beitragszahlern und Publikum nichts, auch nicht dem ORF oder seinen privaten heimischen Konkurrenten. Am Küniglberg rechnet man überschlagsmäßig mit zusätzlich 100 Millionen weniger Budget für die Jahre 2027, 2028 und 2029.

Und nun kommt auf den ORF etwas zu, das alle wirtschaftlichen Herausforderungen und Bemühungen durch Emotionen überdeckt: Am Montag muss der ORF zum zweiten Mal jene Liste – diesmal an Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (SPÖ) – übermitteln, in der alle Mitarbeiter namentlich angeführt sind, die mehr als 170.000 Euro jährlich verdienen. Warum es diese Grenze gibt, weiß keiner. Der ORF ist zudem das einzige vom Rechnungshof geprüfte Unternehmen, das eine solche Regelung überhaupt hat. Im Vorjahr führte die sogar zu Morddrohungen. Man muss kein Prophet dafür sein, dass „Ö3 Wecker“-Legende Robert Kratky das Ranking erneut anführen wird – schlicht, weil er einen Vertrag bis Ende 2026 hat.

Tatsächlich wird im ORF-Zentrum inzwischen massiv gegengesteuert. So wurden die Personalkosten im Vorjahr um 20 Millionen gesenkt, Dienstposten werden nicht mehr nachbesetzt bzw. wurden Hunderte in den letzten 15 Jahren abgebaut. Die oft zitierten Luxuspensionen gibt es ohnehin seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Und in den vergangenen Jahren gab es mit 2,1 Prozent (2023) und im Vorjahr 2,4 Prozent plus 500 Euro Einmalzahlungen die im Land niedrigsten KV-Erhöhungen für ORF-Angestellte.