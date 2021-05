Hat die CO2-Steuer eigentlich Sinn?

CONTRA

Hört man heimischen Umweltschützern und Grün-Politikern zu, könnte man glauben, Österreich wäre der Hort des Bösen, was klimafeindliche Emissionen anbelangt. Dabei entfallen auf unser Land nur rund 0,2 Prozent der globalen -Emissionen. Die großen Verursacher sitzen in Asien und Übersee. Dennoch will ein Teil der Politik nun Umweltmusterschüler spielen – auf Kosten der Konsumenten und der Wirtschaft.



So etwa sollen mit der geplanten CO2-Steuer Erdgas und Treibstoffe ab nächstem Jahr deutlich teurer werden; jedes Jahr soll der Aufschlag ansteigen. Dabei beträgt der Steueranteil beim Preis von Benzin und Diesel schon jetzt mehr als 50 Prozent. Und Versicherungssteuer und Normverbrauchsabgabe wurden bzw. werden gerade erst erhöht.



Diese weitere Anhebung würde vor allem Haushalte mit kleineren Einkommen treffen, wie das Momentum-Institut feststellt. Gefordert wird daher ein sozialer Ausgleich. Im Regierungsprogramm steht bis dato nur ein Öko-Bonus – sprich ökologisch richtiges Verhalten wird belohnt. Bloß: Der Umstieg auf ein teureres E-Auto oder eine Wärmepumpe (samt aufwendiger Umbauten) können sich ja nur besser Situierte leisten. Ratschläge wie „dann nehmt halt das Fahrrad“ sind eine Verhöhnung. Zudem weiß man als gelernter Österreicher, dass neue Steuern oft einfach obendrauf kommen.



Steuererhöhungen sind generell auch Gift für Standortpolitik. Das sieht auch die Wirtschaftskammer so und weist zurecht auf „überambitionierte“ Klimaziele hin.

Dass punkto Klima etwas getan werden muss, ist unbestritten (auch wenn die alarmistischen Prognosen vielleicht überzogen sind). Aber von heute auf morgen eine hohe CO2-Steuer einzuführen, ist Menschen, die aufs Auto oder eine Gasheizung angewiesen sind, unzumutbar.



Robert Kleedorfer ist stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft.