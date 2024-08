Sind Sie für eine Ambulanzgebühr?

Wer jemals vorzugsweise an einem Wochenende wegen eines Notfalles im Wartebereich einer Ambulanz Platz genommen hat, der bekommt es unweigerlich mit. Wer medizinisches Personal auf ebensolchen Ambulanzen kennt, der bekommt den anekdotischen Eindruck aus der täglichen Praxis bestätigt: Die Möglichkeit, in Österreich 24 Stunden am Tag medizinisch versorgt zu werden, ist ein Privileg, mit dem teils unglaubliches Schindluder getrieben wird; das das Gesundheitssystem an einen Kipppunkt bringt.

Österreichs Spitälern mangelt es an Personal. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Zahl der Patienten zwischen Ambulanzen in Spitälern und dem niedergelassenen Bereich ungleich verteilt ist. Würde eine Ambulanzgebühr, wie es sie bereits gab, helfen, um das System wieder in Balance zu bringen?

Genau dann nämlich, wenn Menschen, die wochentags kränkeln, sich am Wochenende auf die Ambulanz begeben, weil es ihnen zeitlich zupasskommt, anstatt montags bis freitags den niedergelassenen Bereich aufzusuchen. Dass insbesondere Nicht-Notfälle auf Notfall-Ambulanzen an Randzeiten – gepaart mit dem falschen Selbstverständnis, wofür und für wen Ambulanzen gedacht sind, das System belasten – finanziell wie personell – das ist evident.

Das Gesundheitswesen in seiner jetzigen Form à la longue aufrechterhalten lässt sich nur durch stetes Aufmerksammachen eben genau darauf und durch Änderungen. Die sogenannten Patienten-Ströme ließen sich schnell (um-)lenken, wenn man die Ambulanzgebühr wieder einführt. 55 Prozent der kurier.at-Community sprachen sich diese Woche für Ambulanzgebühren aus. Das Bewusstsein ist also da – die Bezahl- und Refundierungsmöglichkeiten für jene, denen es zusteht, auch. Nur machen muss es jemand – ehe das System kippt.

Johanna Hager, Leiterin der Innenpolitik

CONTRA Es hat ja schon vor mehr als 20 Jahren so ursuper funktioniert: 250 Schilling sollte damals – so wollte es die erste schwarz-blaue Bundesregierung – zahlen, wer eine Spitalsambulanz besuchte, ohne ein „Notfall“ zu sein.

Doch was war ein Notfall? Rechtlich jedenfalls eine Definitionsfrage, die Ausnahmen überstiegen die Regel dann auch bei Weitem: Mehr als 90 Prozent nämlich waren Erkrankungsgründe, die die Versorgung in einer Spitalsambulanz deckten.