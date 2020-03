Hat sich Mahrer am Opernball in die Nesseln gesetzt?

Es hätte wohl ein launiger Gag für die "Seitenblicke" werden sollen, es wurde daraus ein PR-Debakel der Sonderklasse und das im Finale der Wirtschaftskammerwahlen: WKO-Präsident Harald Mahrer und sein Logengast, Ex-Banker Andreas Treichl, lachten drüber, dass man angesichts der am Tisch stehenden Mineralwasserflaschen sparsam mit den Mitgliedsbeiträgen umgehe und verwies unter anderem auf eine - nicht existente - Arbeiterkammerloge am Opernball. Wie ist das mit den Logen? Und: Wieso erregt das Thema die Gemüter so sehr? Zwei Gastbeiträge erläutern Pro ( Mahrer hat sich in die Nesseln gesetzt) und Contra (eben nicht).