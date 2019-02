Pro & Contra: Darf man noch alles sagen?

Julya Rabinowich, Autorin, Kolumnistin und Malerin:

Was man sagen darf beziehungsweise sogar sagen soll: das, was einem falsch vorkommt. Das, was Angst macht. Das, was man dringend besprochen haben möchte. Wer da nämlich schweigt, aus Angst vor Dissens, aus Sorge vor unpopulären Sagern, aus Berechnung, der hat nicht nur nichts zur Verbesserung der Lage beigetragen. Sondern auch eine Verschiebung des Diskurses mitverantwortet. Wer zu für ihn wichtigen Themen schweigt, nimmt sich selbst aus der Diskussion, und damit alle seine Standpunkte und Positionen – die wichtig für die Gesellschaft sein könnten. Und jedenfalls wichtig für eine Teilnahme an ihr. Und wer vorher ohne Not nichts gesagt hat, braucht sich hinterher nicht darüber beklagen, dass er ja angeblich nichts hätte sagen dürfen. Das Sagen dessen, was man sagen will, hat aber auch eine Schattenseite: Hass im Netz kann durchaus einschüchtern. Konzentrierte Angriffe auf Missliebige schlagen sich auf die Gesundheit und sollen zum Verstummen bringen. Hier braucht es weitere gesetzliche Regelungen und auch eine solidarische Unterstützung. Und ganz allgemein gilt: es braucht Mut und Besonnenheit. Und es braucht auch den gepflegten Diskurs. Man muss ja nicht derselben Meinung sein. Wir leben glücklicherweise in einem Land, in dem die Meinungsfreiheit gegeben ist. Wir sind Teil eines demokratischen Systems. Dieses muss gehegt und geschützt werden. Von der Politik. Aber auch von mündigen Bürgern und Bürgerinnen.