Pogrom-Gedenken: Erinnern – wichtiger denn je

Wir sind keine Antisemiten, die anderen sind’s – so oder so ähnlich putzen sich alle ab. Die Linken, die Rechten oder die, die ihn importiert haben. Judenhass tritt mit vielen verschiedenen Gesichtern auf. Und die Personen hinter diesen Gesichtern legitimieren die eigenen Ressentiments – oder gar Aktionen – damit, dass die jeweils anderen Gruppen die wahren Antisemiten sind. Und man selbst nur meinungsstark.

Gewalt gegen Jüdinnen und Juden ist aber keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Egal, aus welcher Ecke sie kommt. Und dass diese Gewalt in ganz Europa steigt, ist nicht wegzuleugnen. In Frankreich wurde bei antisemitischen Taten ein Anstieg von 300 Prozent verzeichnet, auch in Österreich ist eine Steigerung bemerkbar.