Plädoyer für den Fleckerlteppich

Ob es deswegen auch die beste Lösung ist, bleibt dahingestellt. Denn was etwa für den Supermarkt ein richtiger Schritt ist, muss es nicht für den Textilhandel sein.

Das Gefährliche an der momentanen Debatte über Verschärfungen ist die Forderung, speziell des Boulevards, nach dem bundesweiten Holzhammer. Rigorose Maßnahmen aus Angst davor, dass die Ausbreitung des Virus entgleiten könne, dass das Einschränken von Clustern auf Dauer nicht funktioniert. Den momentanen Fleckerlteppich an Entscheidungen – in Velden nächtliche Maskenpflicht vor dem Casino, in Wien keine derartige Vorschrift – dafür ins Visier zu nehmen, ist aber die falsche Schlussfolgerung. Gerade dieser Fleckerlteppich, wie die regionalen Lösungen gegen Corona-Ausbreitungen mittlerweile in manchen Kommentaren bezeichnet werden, ist die Chance, trotz der Corona-Krise ein größeres Stück an Freiheit zu bewahren. Weil dann nicht ganz Österreich in Geiselhaft genommen wird, wenn in einem Bundesland oder in einem Bezirk ein neuer Cluster auftritt.