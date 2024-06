"Make Europe great again": Nervosität in Brüssel vor Ungarns EU-Vorsitz

EU Auf Trump-Linie?

Orban bedient sich also bei Trump, dessen politischen Stil er nicht nur ausdrücklich schätzt, sondern den er auch als Führungsfigur jenes neuen rechtskonservativen Trends sieht, den Orban auch in Europa durchsetzen will. Ab 1. Juli also bekommt Ungarns Premier dafür ausführlich Gelegenheit. Der halbjährliche Vorsitz seines Landes im EU-Rat der 27 Mitgliedsländer ist zwar in vielen Teilen nur eine Art Posten als Zeremonienmeister, aber immerhin hat das Land die Agenda für alle EU-Treffen, Gipfel und Ministerräte in der Hand. So kann es entscheiden, welche Themen vorrangig, welche eher nachlässig und welche wohl gar nicht behandelt werden.

Ein günstiger Zeitpunkt

Doch Themen stehen in diesen und wohl noch sehr vielen kommenden Wochen in Brüssel nicht im Vordergrund, wie viele EU-Entscheidungsträger anmerken. Das Parlament ist gerade neu gewählt worden und muss sich erst einmal formieren, was die Kommission anbelangt, so wird es mindestens bis November dauern, bis die zusammengestellt und vom Parlament überprüft und abgesegnet ist - und das alles unter der Voraussetzung, dass nicht plötzlich doch Streit unter den EU-Mitgliedsländern, oder ein offener Machtkampf im Parlament ausbricht. "Hätte also zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, die ungarische Ratspräsidentschaft", kommentiert ein hochrangiger Vertreter der EU-Kommission gegenüber dem KURIER die Ausgangslage, "es gibt einiges an Gesetzen aufzuarbeiten, aber viel Neues kommt da sicher nicht auf den Tisch."