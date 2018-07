Ohne Landessprache kommt man nie an

Warum man auf die Türken derzeit besonders schaut? Wegen des beängstigend langen Arms der türkischen Politik nach Europa. So fordert Staatspräsident Erdoğan Musliminnen in Europa auf, viele Kinder zu bekommen, damit Türken an Einfluss gewinnen. Er fördert den türkischen Nationalismus im Ausland. Was dazu führt, dass die in Österreich in Freiheit und Frieden lebenden Türken „daheim“ einen Autokraten wählen, der Zehntausende (vermeintliche) Gegner und kritische Journalisten einsperren lässt. Vielleicht ist das auch

eine Art Protest, weil man sich von der hiesigen Mehrheitsgesellschaft nicht genügend geschätzt fühlt.

Der Abschied des deutsch-türkischen Star-Fußballers Özil aus der deutschen Nationalmannschaft gibt dieser Debatte logischerweise neuen Auftrieb. Er hatte Erdoğan im Mai mit einem umstrittenen gemeinsamen Foto Wahlkampfhilfe geleistet. Erdoğan ist für viele Türken ein „Held“ – und die neue Heimat kein Herzensanliegen. Man braucht nur in ein österreichisches Stadion zu gehen, in dem Österreich gegen die Türkei (oder Serbien, Albanien etc.) spielt und das Publikum beobachten: Die oft seit Jahrzehnten hier lebenden Migranten jubeln nie mit der österreichischen Mannschaft. Wobei Özils „Abschiedsworte“ dennoch zu denken geben: Er werde „anders“ behandelt – bei einem Sieg sei er ein Deutscher, bei einer Niederlage ein Einwanderer. So gesehen haben auch die Einwanderungsländer Deutschland und Österreich noch nicht alle „Hausaufgaben“ gemacht.