„Mit Türkisch kommt man fast überall durch“

Die Ankündigung von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), türkischsprachige Führerscheinprüfungen abzuschaffen, sorgt unter Austrotürken bzw. türkischstämmigen Österreichern für Empörung. Auf sozialen Medien meinen viele, dass es dabei nicht um die Qualität der Tests und schon gar nicht um eine integrationsfördernde Maßnahme gehe, wie von freiheitlicher Seite behauptet wird – sondern schlicht um „billige Stimmungsmache auf Kosten einer Minderheit“.

Das Argument, der Wegfall der türkischen Prüfungsmöglichkeit stelle einen Anreiz dar, um die Deutschkenntnisse zu verbessern, sei an den Haaren herbeigezogen, meint etwa Politaktivist Sinan Ertugrul vom Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft – zumal Prüfungen in Englisch, Slowenisch und Kroatisch weiterhin möglich sind. „Die letzten beiden Sprachen sind klar – das steht so im Staatsvertrag. Aber warum in der Besatzungssprache Englisch? Das wird vor dem Höchstgericht nicht halten“, meint er.