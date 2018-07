Aus für Führerscheinprüfung auf Türkisch sorgt für Unmut

In anderen Länden ist es durchaus üblich, Prüfungen in Fremdsprachen anzubieten. In Deutschland gibt es sogar zwölf zur Auswahl, auch in den USA kann man auf Spanisch geprüft werden, vereinzelt sogar auf Deutsch. Wer umgekehrt in der Türkei nur Deutsch kann, darf mit einem Dolmetscher (auf eigene Kosten) bei der Prüfung antreten. Auch in Österreich gab es zuletzt Ideen, Chinesisch oder Arabisch anzubieten, was aber vor allem an der Software gescheitert sein soll.