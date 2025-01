Blau-Türkis ist noch lange nicht auf Schiene

Letztlich gibt es für Bundespräsident Alexander Van der Bellen keinen anderen Ausweg mehr. Er muss sich am Montag mit FPÖ-Chef Herbert Kickl treffen und es wird ihm auch nichts anders übrig bleiben, als dem blauen Wahlsieger den Auftrag zu erteilen, eine Koalition zu finden und eine neue Bundesregierung zu bilden. Das Zerbrechen der türkis-rot-pinken Verhandlungen hat jegliches andere Taktieren ad absurdum geführt. Jetzt ist Herbert Kickl am Zug.

Zu erwarten ist, dass er die ersten Gespräche mit der ÖVP führen wird. Und da trifft er nun auf den neuen ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker. Dieser hatte in den vergangenen Jahren Herbert Kickl immer wieder scharf attackiert, nicht nur im Wahlkampf. Wie das atmosphärisch gelöst wird, ist spannend. Andererseits hat Stocker zu Führungskräften in der FPÖ - speziell zu Generalsekretär Michael Schnedlitz, mit dem er im Wiener Neustädter Gemeinderat in einer Koalition war - eine doch gute Gesprächsbasis.