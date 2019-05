Noch nie hat eine Stimme so viel gezählt

Und nun – fürs taktische Wählen – zu den inhaltlichen Möglichkeiten. Macron tritt zwar separat an, pokert aber für die Liberalen, die generell im Aufwind sind. Macrons Wunsch-Kommissionschefin, Margarethe Vestager, steht für ein Programm: Als Wettbewerbskommissarin hat sie sich mit den steuerhinterziehenden Internetgiganten angelegt.

Deutschland und Österreich forcieren Manfred Weber. Der Christdemokrat aus Bayern steht für solide Wirtschaft, Bürokratieabbau, Außengrenzschutz und vor allem auch für eine strikte Abgrenzung der Christdemokraten von den autoritären, anti-europäischen Rechten. Kurz trägt das mit.

Wie stark die Sozialdemokraten der EU-Politik ihren Stempel aufdrücken können, hängt von deren Abschneiden ab. Da die britische Labour nun mit wählt, könnten die Verluste der SPE gebremst sein.

Ein Horrorszenario gibt es auch: Sollten in drei der vier größten EU-Länder – Italien (sicher), Frankreich (möglich), Großbritannien (wahrscheinlich) – die Nationalisten stärkste Partei werden, würde das Europas Bild in der Welt massiv schaden. Voten für antieuropäische Chaoten führt nicht zu Stärke, wie die Rechten suggerieren, sondern schwächt Europa in der Welt.daniela.kittner