Nationale Politik bestimmte die Wahl

Wetten, dass in den nächsten Tagen österreichweit wenig über die EU, aber viel über die Herbstwahlen diskutiert wird? Alle Parteien werden ihre Schlüsse aus dem aktuellen Wahltag ziehen. Wahrscheinlich sogar schon für die morgige Nationalratssondersitzung, bei der es einen Misstrauensantrag von Rot und Blau gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz geben wird. Obwohl kein Kandidat fürs EU-Parlament, ist Kurz Wahlsieger. Denn noch vor rund zehn Tagen (vor dem Ibiza-Video) lagen Türkis, SPÖ und Blau relativ nahe beieinander. In der ÖVP sorgte man sich damals um die Mobilisierung der eigenen Klientel. Die war nun unbeabsichtigt plötzlich da. Was vor allem der Sozialdemokratie Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Man könnte aus dem Wahlergebnis nämlich herauslesen, dass sich die Österreicher keinen Kanzler-Sturz wünschen.

SPÖ-Obfrau Pamela Rendi-Wagner ist daher in der Doppelmühle: Ein Teil ihrer Partei will dem Kanzler für seinen hochmütigen Stil gegenüber der Opposition einen gewaschenen Denkzettel verpassen. Der andere Teil sorgt sich, für den Kanzler-Sturz vom Wähler bestraft zu werden. Instabilität ist dem Österreicher ja ein Gräuel. Dass Kurz dank eines hoch instabilen Koalitionspartners auch selbst mitschuld war, fiel der ÖVP zumindest bei dieser Wahl nicht auf den Kopf.

Ein kräftiges Lebenszeichen haben Neos und Grüne gegeben. Letztere werden wohl wieder in den Nationalrat einziehen, haben allerdings das Problem, dass sie ihre erfolgreiche Wahllokomotive Werner Kogler nicht vervielfältigen können.