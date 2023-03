Wie die ÖVP für billige Punkte ihr jahrelang geltendes Credo über den Haufen wirft

Ein Ausländer, der sich nicht in der sozialen Hängematte ausruht, wie das die ÖVP sonst gern erzählt. Sondern einer, der arbeitet, Steuern zahlt.

Der sein Leben selbst in die Hand genommen hat und vielleicht sogar Arbeitsplätze schafft. „Integration durch Leistung“ – erinnert sich noch jemand daran? Das war das ÖVP-Credo der vergangenen Jahre – und scheint heute keine Gültigkeit mehr zu haben.

Unter Karl Mahrer wollte sich die ÖVP in Wien als „konstruktive Oppositionspartei“ gerieren. Aber konstruktiv ist an der Politik dieser ÖVP schon länger nichts mehr. Mit seinen Videos von angeblich gefährlichen Hotspots (Mahrer in Favoriten, Mahrer an der U6 Josefstädter Straße) fördert Mahrer das Gegeneinander. Er agiert ohne Anlass destruktiv – und offen rassistisch.