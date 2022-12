Wer beim Pokern die bessere Hand hat

Schon lange vor der aktuellen Revolutionsbewegung im Iran habe ich an dieser Stelle schon über die Redensarten in der persischen Sprache geschwärmt. Literatur und darstellende Künste gehören zu den meistbelegten Studienrichtungen im Iran. In dem Land haben mehr als 50 Prozent einen akademischen Abschluss und auf den Universitäten gibt es sogar eine eigene Männerquote, nachdem Frauen über 60 Prozent der Studienplätze belegen.

Jedenfalls zeigt sich die Liebe zur Sprache und das Spiel mit den Worten in diesen bewegten Tagen besonders deutlich. Und so richten die Menschen dem Regime, das die Bildungselite als Bedrohung sieht, über künstlerische Wege Nachrichten aus. Mahdi Mirhosseini ist im Iran etwa, was wir hier gerne als Poetry Slammer bezeichnen – er dichtet und schreibt Reden. Er veröffentlichte ein Video mit folgendem Text: „Er hat gesagt, wem das nicht gefällt, der soll zusammenpacken und gehen. Doch er wusste nicht: Wenn du den Wald anzündest, fliehen die Bäume nicht. Denn: Sie haben ihre Wurzeln in dieser Erde. Sie bleiben und brennen, aber sie fliehen nicht.“