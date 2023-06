Warum uns 2020 nicht nur das Corona-Virus eiskalt erwischt hat

Aus den Fugen geraten

Und fällt Ihnen etwas auf? Mit Beginn der Pandemie ist das mit dem Eis völlig aus den Fugen geraten. Die These einer Kollegin dazu lautet: Weil das Leben während Corona an sich ja eher erlebnisbefreit war, wollten manche zumindest beim Eisessen einmal so richtig auf den Putz hauen.

Kürbiskernöl! Ziegenkäse! Birnen-Cookie-Eierlikör-Basilikum! Heidelbeer-Lavendel-Olivenöl-Aperol!