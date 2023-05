Unpünktlichkeit und andere Charakterschwächen

Als ich kürzlich bei meiner Schwester anläutete, konnte ich gerade noch verhindern, dass sie eine Vermisstenanzeige für mich aufgibt. Ich war vier Minuten zu spät gekommen. Dieses Ereignis lässt es schon erahnen: Ich bin sonst fanatisch pünktlich.

Menschen, die immer und überallhin zu spät kommen, sind mir ein Rätsel. Wie kann man sich erst anziehen, wenn man schon längst beim Termin sein müsste? Wie kann man eine fünfminütige Verspätung ankündigen und nach einer Viertelstunde noch immer nicht da sein? In den seltenen Fällen, in denen sich alles gegen mich verschworen hat, und ich (trotz einberechneter Pufferzeit) nicht rechtzeitig komme, kann ich der wartenden Person mit „Ich werde mich um 7 Minuten und 37 Sekunden verspäten“ akkurat über den Zeitpunkt meines Erscheinen Auskunft geben.

Natürlich bringt das auch seine Probleme mit sich. Ist man zum Beispiel bei jemandem zu Gast, will man nicht viel zu früh auftauchen. Christine Nöstlinger hat das einst als „unpünktlich nach vorne hin“ beschrieben. Ich bin also nicht nur einmal um irgendwelche Häuserblöcke geschlichen, bis die Uhrzeiger endlich weit genug fortgerückt waren. Das ist besonders ungemütlich, wenn es regnet.

Bei einer Dienstreise nach Salzburg sagten mir Kollegen, dass ich meinen Unmut nicht gut verstecke, wenn man sich nicht an vereinbarte Zeiten hält. Irgendwer nahm gar das Wort „ungut“ in den Mund. Nun, als Frau von Welt will man an sich arbeiten. Ich überließ also besagten Kollegen das Zeitmanagement an diesem Tag. Mit dem Erfolg, dass wir den Zug zurück um eine Minute verpassten und bis Mitternacht in Salzburg festhingen.

Dass die zwei gar nichts dafür konnten, weil einfach kein Taxi aufzutreiben war, hielt mich nicht davon ab, ihnen mehrmals „Ich hab’s ja gleich gesagt“ unter die Nase zu reiben. Wenn man immer pünktlich sein muss, bleibt für Großmut einfach keine Zeit.

