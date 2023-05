So schaut’s aus: Wenn die nur Uhudler ham, bleib’ i net daham

Ein. Eine derartige Preisgestaltung können sich burgenländische Gastronomen noch lange nicht erlauben. Vor allem jetzt nicht, wo es ja wieder jede Menge frisches Wasser im Neusiedler See gibt. Nicht, dass das kühle Nass im Glas von dort kommen würde – aber Angebot und Nachfrage eben, Sie wissen ja: Der Markt regelt das schon. Vielleicht sind die niedrigeren Preise ja genau damit erklärbar: Im Burgenland sitzt man beim Alkohol – zumindest was Wein betrifft – ja wirklich unmittelbar an der Quelle.

Wein. Und weil die in Pannonien über das ganze Jahr hinweg gar so schön sprudeln, wird auch getrunken, was der Heurige (und die eigene Verfassung) hergibt. Klassischer Geheimtipp seit Jahren: Uhudler. Zumindest in meinem Fall. Nur definitiv nicht in Wien. Da werden schon bis zu 8 Euro bezahlt – pro Achterl, nicht pro Flasche. Eine Preispolitik, die sich im Südburgenland so wohl niemals durchsetzen wird. Schon gar nicht beim traditionell immer sehr gut besuchten Uhudler-Frühlingsfest im Kellerviertel Heiligenbrunn am morgigen Samstag. Falls wir einander dort sehen: Ich gebe einen aus! Oder zwei. Kost’ ja nix.