Schokoschirmchen für den Weihnachtsfrieden

So ein Christbaum ist zum Glück nicht gleich beleidigt, obwohl er durchaus gute Gründe hätte, schon Tage vor der Bescherung seine Nadeln fallen zu lassen. Denn was dem alles um die Zweige gehängt, also zugemutet wird, grenzt an Baumfolter: kilometerlanges Lametta, Plastikkugeln aus China, Keramikengerln aus der Hölle und obendrauf noch ein blinkender LED-Weihnachtstern für ein bisschen Disco-Feeling.

Aber damit nicht genug, denn neben Lichterkette und Sternspritzer (essenziell!) bleibt ja noch Platz, der gefüllt werden will. Dabei sind – je nach Fetisch – diverse Optionen möglich, der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt: Gesehen wurden schon (absolvierte) Corona-Tests, Sexspielzeug und echte Zitronen. Der Großteil mag es aber klassisch, schokoladig. Angesagt sind nach wie vor Flascherln – gefüllt mit Eierlikör, Wodka, Rum (Karibik!), Brandy usw. Köpft man so ein Flascherl, hat man nicht nur einen Zuckerschock, sondern löst damit auch eine Zeitreise zurück in seine Kindheit und landet direkt vor Omas und Opas Christbaum. Dort gab es meist auch noch so betonharte Windringerln. Alles nichts für mich.