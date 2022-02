Wenn Aufzugfahren das Schönste am Urlaub ist

Mit Kindern zu verreisen, ist ja immer ein kleiner bis mittelgroßer Kraftakt. Schon das Kofferpacken macht keinen Spaß. Dann auch noch für drei weitere Menschen mitdenken zu müssen, ist anstrengend. Die beiden Älteren machen das bei uns fast im Alleingang, der Inhalt des Koffers hält mittlerweile fast immer meinem prüfenden Blick und den Verhörfragen („Zahnbürste und Zahnpasta? Frische Unterwäsche? Pyjama?“) stand. Nur die Jüngste braucht noch Hilfe.

Der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Und sollte mir diesen Kalenderspruch jemand in die Ohren pfeifen, während ich gemeinsam mit einer unglücklichen Vierjährigen auf den Zug warte, auf das Boarding warte, auf den Abflug und die Landung sowie auf den Koffer warte, könnte es sein, dass ich nicht mehr spreche, sondern nur noch fauche.

Intensive Eindrücke

Wenn so ein Wochenende in einer fremden Großstadt absolviert ist, ist es immer eine Freude, mit den Kindern Bilanz zu ziehen: Was hat euch besonders gut gefallen? Was habt ihr euch gemerkt? Ist ja nicht so, dass nichts passiert wäre in diesen vier Tagen außer Landes. Ganz im Gegenteil, das Programm war dicht, die Eindrücke intensiv. Meine absoluten Lieblingsantworten:

„Das Fitnessstudio im Hotel“, sagt die 8-Jährige. „Kakao, Schokoaufstrich und Schokocroissant zum Frühstück“, sagt die Vierjährige, für die es zu Hause eine kleine Nascherei pro Tag gibt. Und setzt noch einen drauf: „Dass wir so viele Knöpfe im Lift drücken durften.“

Ok, meine Conclusio: Sämtliche Reisen, in denen wir unseren Kindern die große, weite Welt zeigen wollen, sind für die Katz’. Mit der Jüngsten fahre ich lieber ins nächste Shoppingcenter, lasse sie dort alle Knöpfe im Aufzug drücken – und das Kind hat den schönsten Urlaub seines Lebens.