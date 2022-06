Prüfungsangst in der Flughafenschlange

Menschen, die an Prüfungsangst leiden, werden sich jetzt wohl abgeholt fühlen. Ihre Kolumnistin ist nämlich keine Freundin von vor Publikum gestellten Quizfragen – zu hoch ist das Potenzial, sich lächerlich zu machen. Beim kleinsten Anzeichen von Unwissenheit ist mit Herzrasen, Angstschweiß und Versagensangst zu rechnen.

Sie können sich also das Grauen vorstellen, als bei einer Pressereise mit lauter mir noch nicht bekannten Mitreisenden eine Angestellte der Fluglinie Ethiopian zum Zeitvertreib begann, ein launiges Quiz mit uns zu machen. Fünf Sieger sollte es dabei geben. (Kann man nicht einmal mehr am Wiener Flughafen grantig in der Schlange stehen, ohne von einer eindeutig zu fröhlichen Dame animiert zu werden?)

Wie lange würde denn die Fluglinie Ethiopian schon existieren, lautete die Einstiegsfrage. Erster Impuls: keine Ahnung! Herzrasen. Zweiter Impuls: Schätzfragen sind ein Grundübel. Angstschweiß. Dritter Impuls: Hoffentlich sage ich jetzt vor lauter Panik kein Jahr, in dem es überhaupt noch keine Passagierflugzeuge gab, und gebe mich der Lächerlichkeit preis.

Die Lösung des Prüfungsangst-Problems schien einfach: Nicht mitquizzen und murmeln, dass man sich doch nicht zum Zirkusaffen machen wolle. Ein paar Leidensgenossen nickten zustimmend.

Die Verweigerung stellte sich als Fehler heraus. Die Sieger bekamen ein Upgrade für die Businessclass. Was bedeutete, dass die Economy-Verbliebenen nicht nur weniger Komfort hatten, sondern auch automatisch als Dummköpfe der Runde gebrandmarkt wurden.

Falls Sie demnächst mit Ethiopian fliegen: Die Fluglinie wurde 1945 gegründet. Trinken Sie in der Businessclass einfach einen Champagner auf mich.