Mit Cowboystiefeln bei 30 Grad in der S-Bahn in Richtung Sonnenuntergang

Wer hip sein will, muss leiden. Das kam mir in den Sinn, als unlängst in der Abendhitze eine junge Frau mit kurzer Hose und schwarzen Cowboystiefeln an mir vorbeiging. Es war keine Fata Morgana. Sie ist auch nicht geritten, hatte also kein Pferd dabei, sondern wartete (so wie ich) auf die S-Bahn. Cowboystiefel zu tragen, ist voll im Trend – auch dann, wenn es 30 Grad hat. Was das mit den Füßen macht, weiß ich nicht. Eines ist aber klar: Man will aus olfaktorischen Gründen nicht dabei sein, wenn diese Western-Boots am Ende eines langen Tages ausgezogen werden ...