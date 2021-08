Hummer am See – das tut weh

Regionales aus dem Ozean? Das Wasser des Sees spiegelt sich in den Weingläsern. Auf den Tellern der Restaurants an den Ufern landen Yellowfin Tuna, Jakobsmuschel, Hummer. Das passiert nicht nur in einer einzelnen Lokalität in Österreich, sondern am Steppensee im Osten genauso wie an den Gebirgsseen in Süd und West. Regionalität? Klimaschutz? Schutz des Meeres? Wo bleibt denn das alles? Delikatessen aus den Ozeanen können köstlich sein. Leider, ist man geneigt zu sagen (wie bei den Avocados). Garnelen und Oktopusse, Tintenfisch und Lachs, alles sehr gut. Aber wenn man schon bei einem See oder an einem Fluss seine Speisen serviert, könnte man doch auf Heimisches zurückgreifen, liebe Restaurantbesitzer. Saibling, Forelle, Karpfen, sehr, sehr gut.