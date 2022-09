Ein Selbstversuch: Unter dieser Nummer kein Empfang

Ich wage einen Selbstversuch. Vor dessen Durchführung und Ausgang ich mich ein wenig fürchte. So unter uns gesagt.

Ich werde mein Handy im bevorstehenden Urlaub eine Woche lang ausschalten. Ganze sieben Tage lang ohne „ein bissi Handyspielen“ vor dem Einschlafen. Einfach Ausschaltknopf gedrückt. Ende.

Nicht, weil ich im teuren Ausland weile und mir die Roaming-Kosten nach Rückkehr einen finanziellen Schock bescheren würden. Nicht, weil ich auf einer einsamen Berghütte im Funkloch sitze, und den Steinböcken beim – was Steinböcke halt so machen – zusehe.

Ich schalte mein Handy aus, weil ich den Empfang für eine ganze Woche einzig und allein auf mich stellen möchte. Nicht schnell mal die Arbeitsmails checken, rasch eine Instastory posten oder schauen, was die Freunde gerade so erleben. Mitleben und Teilhabe über soziale Plattformen auf null herunterfahren. Was das Ausspionieren auf Social Media an eigenem Erlebnis bringt, bleibt ohnedies fraglich.

Warum mir dieser Gedanke dennoch Unbehagen bereitet? Vielleicht liegt es an der Branche.

Nachrichten sind ein schnelles Geschäft. Wer hat eine Geschichte exklusiv und somit als Erster? Wer ist schneller damit online in der Welt draußen und schlägt die Konkurrenz?

Vielleicht liegt es auch daran, dass ich fürchte, etwas zu versäumen. Nicht erreichbar zu sein in einer Welt, in der Erreichbarkeit Standard ist, geht das überhaupt? Digital Detox mag romantisch klingen, ist aber so was von nicht 2022.

Ich werde ihnen Ende September berichten. Und vorher gilt: Kein Anschluss unter dieser Nummer.