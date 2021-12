Eher Bon Jovi oder The Kelly Family? Die Haarpracht des neuen Bildungsministers

Einigen geht es nicht gut. Wen wundert’s? Der Pandemie-Alltag nervt wie eine hängen gebliebene Andreas-Gabalier-Schallplatte. Ich suche nach Alternativen, nach neuen Hobbys: Ich kann mittlerweile den Song „The Final Countdown“ PCR-gurgeln und trainiere gerade dreimal die Woche „Jingle Bells“. Ich lese viel, weiß jetzt alles über den neuen Bundeskanzler Nehammer (Wo wohnt er? Was kann er? Wie denkt er?) und kenne bereits alle Namen der neuen Minister und weiß sogar wie die neue Staatssekräterin für die (Land-) Jugend so tickt. Entgangen ist mir dabei auch nicht die Haarpracht des neuen Bildungsministers Martin Polaschek: Ich bin Fan! Es ist mal was anderes – nicht so gegelt, so steif. Sondern luftig, gesund und naturbelassen. Welchen Balsam Polaschek wohl verwendet?

Und ist seine Frisur eine Anspielung auf seinen Musikgeschmack? Könnte sein. Eindeutig ist es aber nicht. Irgendwie geht es in Richtung Bon Jovi. Die „Matte“ könnte aber auch eine Hommage an die Kelly Family sein ... Es wird Zeit für eine Homestory.