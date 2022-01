Die liebe Familie: Wenn plötzlich Omi Kron vor der Tür steht

Auf. Na bitte. Das haben wir also wieder einmal hinter uns. Eh, das Jahr auch. Das geht ja immer irgendwie vorbei. Aber das mein ich gar nicht. Sondern Weihnachten, Silvester und die ganzen Feierlichkeiten und Besuche, die so dazu gehören. Eigentlich wie immer und ganz normal, vor allem im Vergleich zu Weihnachten im Corona-Jahr 2020. Was wurde da im Vorjahr nicht alles diskutiert, wer zu wievielt wann unter welchen Voraussetzungen und überhaupt zu den Feierlichkeiten mit der Familie und Freunden kommen kann und darf. Oder wie das Auto ein paar Häuser weiter geparkt wurde zu Silvester, weil voll die illegale Party bei Bekannten – und das mit über 40! Fast schon aufregend war das damals, so mit einem Bein am Rande des Gesetzes oder sogar ein bisschen darüber hinaus.

Ein. Mittlerweile ist alles ein bisschen egal. Nämlich wirklich alles. Mögen es die immer wiederkehrenden Corona-Wellen sein oder die auf Dauer doch recht zermürbenden Lockdowns – während der Feiertage hat sich die schon seit Wochen gefühlte Lethargie bei vielen in bleierner Trägheit manifestiert. Die vielen Vanillekipferl und sonstiges Mehlspeiszeugs über die Feiertage werden´s ja wohl nicht gewesen sein, oder?

Neues. Also eh schon alles wurscht? Nein, nein. So einfach kommen Sie mir jetzt nicht davon. Weil die gute Nachricht gibt es ja auch noch: Die Tage werden wieder länger. Schon klar, bis zum Sommer dauert´s noch recht lang und viele von uns werden bis dahin noch unliebsamen Besuch von Omi Kron oder vielleicht auch anderen, noch unbekannten Varia... ähm... Verwandten bekommen. Da gibt´s nur eines: Augen zu und durch. Und vielleicht noch schnell impfen lassen. Dann haben wir das Ganze schneller hinter uns.