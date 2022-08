50 Minuten Sport, zwei ungute Erlebnisse. Aber ist ja alles super!

Ich laufe, genieße diesen Moment der Freiheit. Kein Telefon, keine Musik, keine Kommunikation. Nur Bewegung und ein Hirn, das langsam leer wird. Plötzlich rufen sie mir Worte hinterher. Es sind mehrere Männer. An Lautstärke und Intonation merke ich, dass sie mich meinen, verstehe aber die Sprache nicht. Ich laufe schneller, schaue über die Schulter, merke, dass sich der Abstand vergrößert.

Nach der ersten Panik kickt die Aggression. Ich will umdrehen, die Männer zur Rede stellen, ihnen klarmachen, dass sie kein Recht haben, mir Angst zu machen. Die Erfahrung lässt mich weiterlaufen. Nur keine unnötige Konfrontation, nur nicht provozieren. Ein junges Mädchen mit Hund, das direkt auf die Gruppe zusteuert, warne ich. Sie bedankt sich und biegt sofort ab. Noch 500 Meter bis zum Ziel, ich aktiviere letzte Reserven, genieße das Brennen im Brustkorb. „Gas geben oder soll ich pumpen?“, schreit ein Mann von seinem Fahrrad herunter. Ich bleibe stehen, schaue ihn direkt an und sage nur: „F*** off!“

Alles wird bewertet

50 Minuten Sport, zwei extrem ungute Erlebnisse. Aber ist ja alles super in unserer Gesellschaft. Die sollen sich nicht immer beschweren, diese Frauen. Sind doch längst gleichberechtigt, respektiert, also ganz umsonst passiv-aggressiv und nervig.

Ich kenne keinen Mann, dem regelmäßig Blödheiten nachgerufen werden, der begafft oder ohne Zustimmung angegriffen wird. Für uns Frauen ist das Alltag, wir leben damit. Unser Körper, unsere Worte, unser Handeln: alles wird bewertet und ungefragt kommentiert. Zum Glück finden wir uns immer weniger damit ab. Also wundert euch nicht, wenn wir laut und ungemütlich werden, wenn wir unmissverständlich artikulieren, was wir wollen und was nicht. Zeit wirds.