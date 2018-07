Mehr Schwung im Gesundheitswesen

Transparenz

Wichtig ist, dass alle wissen, was „gespielt“ wird. In einem Orchester hat der Dirigent den Überblick. Die Musiker haben – je nach Instrument – ihre Notenblätter. Und das Publikum weiß, was es erwarten darf. Genau diese Klarheit und Transparenz braucht es auch im Gesundheitswesen. Denn sie ist die Basis für verlässliche Qualität und kluge Weiterentwicklung.

Die Politik soll steuern, die unterschiedlichen Gesundheitsakteure sollen ihre Stärken konzertiert einbringen, und die Patienten sollen sich auf ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis verlassen können. Das Ergebnis ist ein modernes Gesundheitssystem, das in jeder Hinsicht Maß am Menschen nimmt. Ein solches gesundheitspolitisches „Meisterwerk“ sollte allen Akteuren ein gemeinsames Anliegen sein.