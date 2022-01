Matura-Protest: Die Schüler machen es sich im Krisenmodus bequem

Herzlich wenig.

Die Schule ist schon lange offen

Dass die Krise die Schüler (ebenso wie Lehrer und, ja, auch Eltern) vor Herausforderungen stellte und stellt, das zieht niemand in Zweifel.

Vor allem während der ersten Lockdowns, in denen die Schulen tatsächlich geschlossen waren und der Fernunterricht mehr als holprig anlief, fielen viele Jugendliche in ein tiefes Loch. An die Wissensvermittlung via Videokonferenz musste man sich erst gewöhnen, die wichtige soziale Komponente des Schulbesuchs fehlte schmerzlich.

Der Blick auf das laufende Schuljahr zeigt aber: Die Bedingungen haben sich deutlich gebessert. Pauschal geschlossen waren die Schulen bereits seit Frühjahr 2021 nicht mehr. Nur falls Corona-Fälle in einer Klasse nachgewiesen werden, muss diese - und nur diese - kurzzeitig ins Homeschooling wechseln. Das ist mühsam, aber verkraftbar.