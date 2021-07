Märchenstunden: Die Fußball-EM und versteckte Probleme

Ergebnisse haben sich auf wundersame Weise in letzter Minute verändert bis umgedreht, und es wurde so eifrig getroffen wie nie zuvor. 136 Tore in 48 Partien ergibt einen Schnitt von 2,83 pro Spiel – was will man mehr!

In sportlicher Hinsicht wird es nach dem Finale fast ausschließlich positive Rückblicke geben.

Alles in Ordnung?

Eigentlich nicht. Die Festspielstimmung wird vieles überdecken, der Europäische Fußballbund (UEFA) wird sie für seine eigene Erfolgsstory nützen. Oder wird man sich doch dazu durchringen, die umwelttechnisch fragwürdige Vielfliegerei während einer auf den ganzen Kontinent verteilten EM als einmaligen Irrtum einzugestehen? Oder wird der scheinheilige Grundsatz, die Politik aus dem Sport herauszuhalten, einer Neubewertung unterzogen? Weil die UEFA eben ihr eigenes finanzpolitisches Ziel verfolgt, wenn es darum geht, Corona-Regeln zu ignorieren, oder in einer schon lächerlichen Engstirnigkeit ein regenbogenfarbenes Symbol zu verbieten, nur weil es dem einen oder anderen Staatsmann nicht in den ewiggestrigen Kram passt.

Die Dänen werden (wahrscheinlich) Europameister, vergleichsweise unsicher erscheint hingegen die Prognose, dass die UEFA aus ihren Fehlern lernen will.