Lotterie schlägt Impfkampagne

All jene, die den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil milde belächelt hatten, weil er bereits im September eine Impflotterie gestartet hatte, um die Quote in seinem Bundesland zu heben, müssen mittlerweile zerknirscht Abbitte leisten. Mit einer eigentlich simplen Aktion hat er es geschafft, dass das Burgenland seit Wochen in der Impfrangliste den ersten Platz einnimmt. Als einzige Region, die bei den Geimpften bereits die 70-Prozent-Hürde geschafft hat. Eine Impflotterie gibt es nun auch in Oberösterreich und seit dieser Woche sogar vom ORF.