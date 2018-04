Liebe ÖBB, ihr habt ein Problem

In den vergangenen 13 Monaten gab es bereits sieben schwere Unfälle wegen mutmaßlicher Signal-Überfahrungen. Bilanz: 66 zum Teil schwerverletzte Bahnkunden, ein Todesopfer und Schäden an Zügen in Millionenhöhe. Jetzt gab es am Salzburger Hauptbahnhof am Freitagmorgen den nächsten schweren Zwischenfall mit 54 Verletzten beim Zusammenkoppeln von zwei Nachtzügen. Und wenige Stunden vorher entgleisten in Oberösterreich 4 Waggons, nachdem sie sich führerlos in Bewegung setzten.

Das alles kann kein Zufall mehr sein. Auffällig ist, dass die meisten Vorfälle bei Verschubfahrten passierten. Jedes Mal geloben die ÖBB Besserung. Man wolle etwa auch die Technik ausbauen. Die Bundesbahnen wären allerdings auch gut beraten, sich die Arbeit der Lokführer besser anzusehen. Denn die Gewerkschaft warnte bereits vor Wochen im KURIER, dass die Zugführer immer mehr mit Zusatzausgaben überfrachtet sind. Irgendwann wird das zu viel. Mit fatalen Folgen.