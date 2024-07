Wiener Bandenkriege: Nutzlose Schuldzuweisungen

Die Zeit der Beschönigungen und Beschwichtigungen ist vorbei. Seit nicht nur am Wiener Reumannplatz, sondern auch in „boboisierten“ Regionen wie am Yppenplatz gewalttätige Auseinandersetzungen rivalisierender Banden stattfinden, hat man in Wien nach langen Schrecksekunden vom Bürgermeister abwärts einen Schuldigen gefunden, eher sogar zwei: den Innenminister und die Integrationsministerin.