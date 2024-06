Werte definieren und verteidigen

Am selben Tag, als bekannt wurde, dass Muslime die größte religiöse Gruppe an öffentlichen Wiener Volksschulen sind, wurde ein Bild einer feministischen Wiener Festwochen-Produktion veröffentlicht. Es zeigte verschleierte Frauen im Halbdunkel. Allerhand, so dachte man erstaunt, wagt sich jetzt auch die progressive Kulturszene an das Thema muslimischer Frauenunterdrückung? Natürlich nicht, in „Sancta“ arbeitet man sich nur wieder einmal brachial an patriarchalen Strukturen der katholischen Kirche ab – jener Kirche, die weder Kraft noch Autorität mehr hat und deren Gotteshäuser mittlerweile in Restaurants umgewandelt werden. Ist eine ähnlich „blasphemische“ Performance mit dem Islam denkbar? Wohl eher nicht, man hat gewaltig Respekt vor dieser Religion.