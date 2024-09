Wir müssen jetzt aufräumen

Jetzt müssen wir erstens aufräumen. Nicht nur die verheerenden Schäden, die so viel Leid und Unglück verursacht haben. Aufräumen sollten wir auch mit falschen Vorstellungen, dass das alles normal ist. Ist es nicht, und es wird auch nicht mehr „normal“ oder besser werden, jedenfalls nicht zu unseren Lebzeiten. Deshalb müssen wir den Forschern zuhören, die sich meist ein Leben lang penibel mit Ursachen und Auswirkungen beschäftigen, anstatt irgendwelchen Schreihälsen zu glauben, die nur eine Meinung ohne Ahnung haben.

Unversiegelte Böden schützen