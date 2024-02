Türkise Pflege-Pläne: Ein Tropfen auf dem heißen Stein

Wenn es um die Themen geht, welche den Österreichern die meisten Sorgen bereiten, landet in Umfragen eines immer auf den vorderen Plätzen: Die Gesundheitsversorgung, die unter dem Mangel an Fachkräften aktuell besonders zu leiden hat. Wie jeder, der einen Arzttermin benötigt, leicht am eigenen Leib feststellen kann.

Umso mehr überrascht es, dass ÖVP-Kanzler Karl Nehammer diesem drängenden Problem bei der Präsentation seines „Österreichplans“ in Wels zuletzt nur wenige Halbsätze widmete. Der Verweis auf die im Herbst verabschiedete Gesundheitsreform reicht nicht, wird mit ihr doch im Wesentlichen nur mehr Geld ins System gepumpt, ohne dass die lähmende und teure Zersplitterung der Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Sozialversicherungen beseitigt wurde.

Ein Versäumnis, unter dem allen voran der Pflegebereich zu leiden hat. Hier tun sich aufgrund anstehender Pensionierungswellen und steigender Überalterung der Gesellschaft besonders besorgniserregende Lücken auf: 76.000 Fachkräfte – besagen aktuelle Studien – werden bis zum Jahr 2030 fehlen. Was aber in die öffentliche Debatte kaum Eingang findet.