Alarmstufe Rot für die SPÖ in den Städten

Ein Absturz auf unter sechs Prozent, der Klubstatus ist verloren. Die Bilanz der SPÖ in Graz , die dort in den 1960ern noch eine absolute Mehrheit hatte und bis 2003 gar den Bürgermeister stellte, ist horrend. Wer das Ergebnis auf die Performance der Bundes-SPÖ schiebt und damit die gefühlt ewig-währende Führungsdebatte aufwärmen will, liegt damit aber wahrscheinlich nicht einmal halbrichtig.

Dass Andreas Babler als sehr links gilt, wird im einmal mehr KPÖ-dominierten Graz kein Wahlverhinderungsgrund gewesen sein.

Das Ergebnis als rein steirisches Phänomen abzutun, ist aber auch nicht die richtige Schlussfolgerung. Die SPÖ, die zuletzt besonders im urbanen Raum ihre Wahlerfolge gefeiert hat, muss ihre Städtestrategie neu überdenken. Erst im Jänner sind die Roten in St. Pölten zwar auf Platz 1 geblieben, ihre absolute Mehrheit haben sie aber deutlich verloren – und das nach mehr als 61 Jahren. In Salzburg kommt die KPÖ der SPÖ auch immer näher– so nah, dass es bei der Bürgermeisterstichwahl sogar zu einem rot-dunkelroten Duell gekommen ist.

Die Beispiele Salzburg und Graz zeigen, dass auf kommunaler Ebene das Schreckgespenst Kommunismus längst keine abschreckende Wirkung in der Wahlkabine mehr hat, bezeichnenderweise sogar dann nicht, wenn die dazugehörigen Bundesländer ÖVP-, beziehungsweise FPÖ-geführt sind. Und das gelingt dann, wenn die betreffenden Politikerinnen und Politiker auf absolute Bürgernähe setzen. Elke Kahr in Graz setzt auf unbürokratische Hilfe und verzichtet selbst auf Teile ihres Gehalts. Kay-Michael Dankl in Salzburg hat alles auf das Thema gesetzt, das dort vielen unter den Nägeln brennt: Wohnen.