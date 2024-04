Herbert Kickl und der Spion

Dass bereits im Vorfeld dieser Befragung die Parteien mit gegenseitigen Anwürfen nicht geizen, war vorhersehbar. Jeder sieht sein Gegenüber im Sumpf dieses Geheimdienst-Skandals. Wobei die Freiheitlichen vorerst einmal die schlechtesten Karten haben. In der Zeit von Herbert Kickl als Innenminister gab es die Hausdurchsuchung beim damaligen Verfassungsschutz BVT.

In dieser Zeit sollen auch Pläne gewälzt worden sein, im Außenministerium mit Karin Kneissl an der Spitze einen Schatten-Nachrichtendienst einzurichten. Und Egisto Ott stand in enger Verbindung mit dem ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein, der für seine Partei im BVT-Untersuchungsausschuss gesessen ist. Das alles gipfelt in der Person von Jan Marsalek, dem ehemaligen Wirecard-Vorstand, der jetzt von Moskau aus die Fäden ziehen dürfte.