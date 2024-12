Keine Zeit für hohle Phrasen: ÖVP, SPÖ und Neos müssen liefern

Die Regierungsverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos werden aus all den genannten Gründen mit Forderungen, Wünschen und „guten Ideen“ regelrecht bombardiert. Der Druck ist sicherlich enorm, aber sie müssen auch liefern, die Zeit drängt. Es wird nicht reichen, irgendwann im Frühjahr einen Gipfel nach dem anderen abzuhalten und hohle Phrasen in geduldige Fernsehkameras zu sprechen.

Glücklicherweise sollen die Zinsen weiter sinken, was Kredite verbilligt und der Bauwirtschaft zu Gute kommt. Die Lohnerhöhungen fallen jetzt nicht mehr so üppig aus, die Kaufkraft ist aber durchwegs gestiegen, der Konsum müsste also endlich anspringen. Erwartbar ist auch, dass Österreich wie immer seit den 1950er-Jahren zunächst von einer internationalen Erholung profitiert, bevor der Aufschwung im Inland an Kraft gewinnt. Gelingt der EU hierfür ein Deal mit Donald Trump, statt ins Messer eines Handelskriegs zu laufen, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass die Optimisten wieder die Oberhand gewinnen.