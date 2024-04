Der Staat macht den Banken Konkurrenz

Wettbewerb belebt, und was die Banken können, das können wir schon lang. So oder so ähnlich mag der naheliegende Ausgangsgedanke im Finanzministerium gelautet haben. Und so hat die ausgelagerte Bundesfinanzierungsagentur im Herbst den Auftrag erhalten, ein neues Online-Sparprodukt des Bundes aufzulegen – angelehnt an die von 2002 bis 2020 bestehenden Bundesschätze.