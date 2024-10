Endstation Neuwahlen? Welche Fallstricke es für Schwarz-Rot-Pink gibt

Also alles paletti, alles auf Schiene und noch vor Weihnachten eine neue Regierung? Ohne die Blauen? Nein, so einfach wird es nicht sein. Erstens werden die FPÖ und ihr Umfeld von Wahlbetrug sprechen, wenn sie nicht zum Zug kommen. In den sozialen Netzwerken wurden Erzählungen über einen gestohlenen Wahlsieg bereits angeteasert. Auch wenn es im Grunde Unsinn ist, weil in einer Demokratie immer noch Mehrheiten im Parlament und nicht der erste Platz am Abend eines Wahltags entscheidend sind. Zweitens muss Andreas Babler auch für seine enge, oft sehr fanatische Anhängerschaft bei den Verhandlungen linke Erfolge erzielen. Das wird vor allem vom Wirtschaftsflügel in der ÖVP mit sehr viel Widerstand beobachtet. Drittens wird der Drang der Neos, endlich Teil einer Regierung zu sein, nicht so weit gehen, dass man um jeden Preis den Steigbügelhalter für eine abgesicherte Mehrheit macht.