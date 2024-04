Mut zu liberaleren Öffnungszeiten

Grundsätzlich dürfen die Geschäfte 72 Stunden in der Woche offenhalten. Der Sonntag ist nach wie vor heilig, da bleiben die Geschäfte zu. Nur nicht in den Tourismusregionen. Dort darf der Landeshauptmann eigene Sonderzonen definieren, in denen auch am Tag des Herrn die Supermärkte gestürmt werden dürfen. Eine typische österreichische Lösung. Das führt zum durchaus kuriosen Umstand, dass an den Kärntner Badeseen und in den Tiroler Skiorten die Sonntagsöffnung schon lange nicht mehr wegzudenken ist, während in der Metropole Wien der Städtetourist am Billa-Parkplatz sonntags nur gratis parken kann.

Statt über längeres Einkaufen in Randzeiten zu diskutieren, sollte lieber die Sonntagsöffnung wieder auf die politische Agenda. Eigene Tourismuszonen in Wien rund um die Sehenswürdigkeiten und ein paar einkaufsoffene „goldene Sonntage“ im Jahr müssten im Jahr 2024 verhandelbar sein. Der Handel braucht dringend Kaufanreize, warum den Konsumenten nicht mehr Gelegenheit dazu bieten?