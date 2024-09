Migration – oder die Mühen der Ebene

Dazu kommt, dass kaum die Tinte auf diesem Asylpakt getrocknet war, als die Länder schon der Reihe nach begannen, aus ihm auszuscheren. Zuletzt Deutschland, wo man Grenzen dichtmacht, ohne die Nachbarn auch nur zu fragen, und zugleich offen über Zurückweisungen an diesen Grenzen diskutiert.

In diesen politischen Hexenkessel wird Magnus Brunner jetzt geworfen. Als Kommissar für Migration bekommt er von jedem EU-Land dessen Pläne für eine zukünftige Migrationspolitik vorgelegt und muss das mit jener der 26 anderen Staaten auf einen Nenner bringen. Sollte das nicht für ausreichend Arbeitsleid sorgen, wird die politische Rechte dem Vorarlberger bei jeder Gelegenheit die mangelnde Härte der EU-Asylpolitik vorhalten – und die Linke deren Unmenschlichkeit.

Dabei gäbe es in der Frage der Migration Tatsachen, die kein vernünftiger Entscheidungsträger mehr leugnen kann: Endlos verschleppte Asylverfahren sind für Menschen, die in Europa nach Arbeit suchen, ungeeignet. Kriminelle Asylwerber, oder solche die Integration verweigern, müssen Europa verlassen, weil sie eine unkalkulierbare Gefahr für unsere Gesellschaften darstellen. Der Asyl- und Migrationspakt setzt bei vielen dieser Überlegungen an. Umsetzen aber kann ihn Brunner nur, wenn er den politischen Querschüssen ausweicht und die Zwischenrufe ignoriert. Denn die stammen meist von jenen, die ausschließlich am Scheitern des Paktes interessiert sind. Denn ihnen sichert nur eines das politische Überleben – eine weiterhin nicht funktionierende EU-Migrationspolitik.